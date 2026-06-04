TWICEのMOMOが6月3日、自身の公式Instagramを更新。サイドがざっくりと開いた大胆コーデを披露している。 （関連：【画像あり】TWICE MOMO、斬新な衣装を着こなす姿） ファッションブランド「Miu Miu（ミュウミュウ）」のブランドアンバサダーを務めるMOMOは、Instagramに「New Miu Miu Upcycled Collection」と綴り、花柄の刺繍があしらわれた白のトップスとパンツのセットアップに、「Miu Miu」のバックを抱え