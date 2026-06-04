「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。5月29日(金)に放送された「秘境不動産 誰も知らない超おすすめ物件ありませんか!?」をプレイバック。【動画】温泉付きデザイナーズ戸建てが＜98万円＞5SDKも1,000万円以下！㊙おすすめ物件一般的に不動産店といえば駅前や繁華街に店舗を構えているイメージだが、なぜか秘境に店を構える不動産店が存在する。いったい誰が利用し、どのような物件を扱って