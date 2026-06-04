（株）サティスホーム（四日市市）は６月４日、事業を停止し、事後処理を萩野貴光弁護士（弁護士法人匠総合法律事務所名古屋事務所、名古屋市昭和区桜山町３−５１−２）に一任にした。負債総額は約１４億９０００万円（２０２５年９月期決算時点）。１９９１年に創業したハウスビルダー。モデルハウスを持たず、住宅完成後の現場見学会開催による集客を主体に営業活動を展開し、大手ハウスメーカーよりも安価かつ良質な注文