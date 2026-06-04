＜ヨネックスレディス事前情報◇4日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞先週、プレーオフまで進出し、自己最高の2位となった吉澤柚月は「直近上位3人枠」で今大会に出場する。正規の18番のバーディパットを振り返り「これを入れたら来週も出られるというのと、プレーオフをしたいという両方の気持ちで打ちました」。初優勝と同時に、今週も次戦の出場権が得られる3位以内を目指してプレーする。【前夜