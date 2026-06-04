元々オデッセイのパターを開発し、多くのマレット型の名器を生み出してきて、数年前からスコッティ・キャメロンのチームに参画している、オースティ・ローリンソン氏が来日。国内男子ツアー会場で、直近のパターの話題について幾つか質問に回答してくれた。【画像】世界ランク1位〜20位が愛用中の「エースパター」を確認近年、ブレード型だったトップ選手たちが、次々と「マレット型」へ移行する現象が加速。直近の世界ランクトッ