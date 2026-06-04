＜プレナスレディース初日◇4日◇玄海ゴルフクラブ（福岡県）◇6514ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】ドレス姿も麗しい清本美波はこんな選手ティーチングプロ資格でツアーに参戦している森本天（もりもと・はるか）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。森本はツアー外競技のマイナビネクストヒロインツアー（ネクヒロ）を主戦場に