G大阪は6日、敵地で今季最終戦となるプレーオフラウンド第2戦・東京V戦を行う。4日は吹田市内の練習場で非公開練習。ヴィッシング監督が多くの若手起用方針を明言する中、4試合ぶりの出場チャンスが巡ってきたMF中村仁郎は「今季やってきたこと、学んだことを出せる最後のチャンス。思い切り戦いたい」と気合を入れた。5月6日の名古屋戦で得点に関与する輝きを放ちながらも、その後は出場機会なし。ただ「メンバーから外された