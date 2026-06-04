お笑い芸人・キンタロー。が、3日放送のTBS系『水曜日のダウンタウン』（後10：00）に出演し、披露したネタが話題を集めている。【動画】キンタロー。による「25年間娘を撮り続けたパパの記録」番組では今回、30秒以内ならなんでもアリのこのお笑い賞レース「30-1グランプリ」を放送。過去最多となるエントリー931組を勝ち抜いた40組の芸人たちが5つのブロックに分かれトーナメント決戦となった。キンタロー。が披露したのは