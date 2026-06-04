漫画『ギフテッド』がアニメ化されることが決定し、2027年に放送されることが発表された。【写真】増田貴久＆浮所飛貴の最強バディ実写ドラマ『ギフテッド』ビジュアル同作は、講談社「なかよし」連載の人気漫画（原作・天樹征丸、漫画・雨宮理真）で、並外れた推理力の天才刑事・天草那月と殺人犯を見抜く眼を持つ高校生・四鬼夕也が“最強バディ”を組み、難事件に立ち向かう本格ミステリー。2023年には増田貴久、浮所飛貴