ボートレース多摩川のG3「オールレディースリップルカップ」は4日の最終日12Rで優勝戦が行われ、三浦永理（43＝静岡）がコンマ13のスタートから逃げ切って1着。昨年9月2日のとこなめ以来となる通算46回目（多摩川では2017年10月1日のG3オールレディース以来4回目）の優勝を飾った。2着に浜田亜理沙、3着は清埜翔子が入り3連単＜1＞＜2＞＜4＞は860円（3番人気）。レース直後のインタビューで三浦は「久々の優勝でうれしいです