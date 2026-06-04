熊本県を含む九州北部地方が4日、梅雨入りしました。今後1週間は、曇りや雨の日が多くなる見込みです。■園田貴央アナウンサー「きょう梅雨入りした県内。朝から雨が降り続いている。気温はそれほど高くなく、少し肌寒く感じます」4日午前11時に発表された、九州北部地方の梅雨入り。去年2025年より19日遅く、平年並みとなりました。■街では「(雨は)うっとうしい。精神的にも、むっとした感じで、早く梅雨明けしてほしい」