XJAPANのYOSHIKIがプロデュースする男性グループ「XY」の公式サイトが4日に更新され、メンバーのP→★、KOSEI、MITCHYの3人が7月1日をもってグループを卒業すると発表した。同サイトで「いつもXYを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」と報告。3人は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、同公演をもっ