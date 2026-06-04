高市早苗首相が7月上旬にインドを訪れ、モディ首相と会談する方向で調整していることが分かった。輸出規制など経済的威圧を強める中国をにらみ、重要物資のサプライチェーン（供給網）強化に向けた協力を議論。安全保障を含む幅広い分野で連携を確認したい意向だ。複数の政府関係者が4日、明らかにした。両首脳の会談が実現すれば、昨年11月に南アフリカで実施して以来となる。モディ氏は昨年8月に来日し、石破茂前首相と会談