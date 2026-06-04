広島大のチームは4日、主にアスベスト（石綿）が原因で起きる「悪性胸膜中皮腫」の新薬の国際的な臨床試験（治験）を2028年ごろに実施する予定だと発表した。「マイクロRNA」という微小な遺伝物質を投与し、がん細胞を老化させる仕組みで、少人数を対象にした初期段階の治験で安全性を確認した。悪性胸膜中皮腫は、肺の表面を覆う膜などで生じるがんで、広島大によると国内の患者数は30年ごろをピークに年間約3千人に達する見