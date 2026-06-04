実業家・堀江貴文氏（53）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ユーチューバー・SUSURUの「まずいって言ったこと一度もない」投稿に反論した。堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」にて、SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言って