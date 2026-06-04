子どもたちが撮影し、タイトルをつけた写真を楽しむ来場者＝４日、横浜市中区不登校や発達特性を持つ子どもたちが撮影した写真展「そのままの光０１」が、横浜市中区のギャラリー「ＣＨＡＲＬＯＴＴＥ．ＵＳＡＧＩ」で開かれている。“小さなカメラマン”たちはプロに自分らしさを肯定されながらシャッターを切った。子どもたちが見つめる世界を可視化する作品約２８０点が飾られ、来場者を楽しませている。重機、飼い猫、高速