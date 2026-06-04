3日、愛知県豊橋市の球場の照明器具（約8キログラム）が高さ20メートルから落下しているのが見つかりました。 豊橋市によりますと3日正午ごろ、豊橋市の東田球場で管理する会社の職員が台風6号の被害状況を確認したところ、高さ20メートルに設置された照明設備から照明器具1つが落ちているのを見つけました。 照明器具は直径40センチ、長さ60センチ、重さは8キロです。けが人はいませんでした。 台風