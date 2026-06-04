俳優の柏原収史さん（47）が、2026年6月3日にXを更新。緊急手術を受けていたことを明かした。「術中もずっと下血」...輸血量が3600ccにのぼる柏原さんはXで「【ご報告】昨晩、自宅にて下血があり救急搬送されました」と切り出し、こう投稿した。「大腸の『憩室出血』で異常な出血量だったみたいですが、緊急手術が無事成功し今は病室で落ち着いています。関係者の皆様にはご迷惑をおかけします。1週間ほど入院してしっかり治します