森優選手2025年9月撮影 日本選手権水泳競技大会（1日目）が4日、東京アクアティクスセンター（東京・江東区）で行われ、岡山市の京山中学校3年の森優選手が、女子100ｍ背泳ぎに出場しました。 森選手は、予選12位のタイムでB決勝に進み1分1秒92のタイムで4位となりました。