NHK連続テレビ小説の118作目となる2028年度前期のヒロインは河合優実（25）に決定した。タイトルは「ほんのモキチ」（脚本・宮藤官九郎氏）。歌人で医師の斎藤茂吉とその妻輝子の物語となり、6月4日に東京・渋谷の同局で開かれた制作発表会見で河合は挨拶した。【もっと読む】河合優実は帰国子女が2割を占める“公立のインター”都立国際高校のダンス部で活躍「これまでの作品を見てくれた視聴者、観客の方全てのご縁が繋がって