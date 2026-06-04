【芸能界クロスロード】あの「嫌いな芸能人」騒動は番組側のタレントに対する驕りだドラマと並んで番組の柱であるバラエティー。民放各局、時代に合わせ趣向を凝らしているが、近年は似たり寄ったりの内容だ。例えば、「人気スイーツベスト10を当てろ」など、他局で好評の企画を真似る傾向が強い。唐揚げがヒットすれば、次々に新規参入する店が増えるのと変わらない。先日亡くなったセブン＆アイ・ホールディングスの鈴木敏文