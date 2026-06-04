愛知県岡崎市に小麦を使わないグルテンフリーのスイーツ専門店があります。かつてフランスで活躍したシェフが、重度の小麦アレルギーを発症。それでも「おいしいをあきらめない」と米粉を使ったスイーツを次々と生み出し、多くの人に笑顔を届けています。 ■フランスでも活躍 パティシエを襲った“体の異変” 岡崎市にある洋菓子店「シェ・カズ」、ショーケースに並ぶ、ショ