アンダーソン・パーク（Anderson .Paak）の最新独占インタビュー。自身の初監督映画『K-POPS!』及びサウンドトラックの制作舞台裏、シルク・ソニックの未来を語る。5月29日にリリースされた『K-POPS!（Music from and inspired by K-POPS! Motion Picture）』は、アンダーソン・パークの監督デビュー作『K-POPS!』のコンパニオン・アルバムとして制作された作品だ。映画は5月30日からNetflixで配信が始まった。アルバムには、韓国