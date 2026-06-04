“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンを描いた伝記映画「Michael／マイケル」（12日公開）。海外では公開初週末に全世界で興行収入2億1740万ドル（約346億円）を稼ぎ出し、4週目には累計7億ドルを突破。音楽伝記映画では、9億ドルを超えた歴代第1位の「ボヘミアン・ラプソディ」（2018年）もすでに射程圏内の大ヒット作である。舘ひろしを現実とフィクションの垣根を越えて描く映画『免許返納!?』に漂う「リスペクトの