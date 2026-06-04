ロンドン序盤は、ややドル安で推移中東有事の緩和観測で＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル安で推移している。イスラエルとレバノンの停戦枠組みが報じられ、米国とイランの協議も「週末合意の可能性」が米国側から示唆されたことが背景。これまで原油を押し上げていた有事リスクが薄まり、NY原油先物は95ドル台で上値重く揉み合っている。 為替市場では、G10通貨が総じてドル安方向に振れている。有事のドル買