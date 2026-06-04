◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）両チームの先発、ベンチ入りメンバーが発表され、前日に引き続き、野手４人の大幅な変更が行われた。阿部が３試合ぶりのスタメン起用で、７戦ぶりの３番。チームは交流戦４連勝スタートからの４連敗を喫し、借金ワーストタイの１５で低迷している。以下は中日のスタメン。１番（三）福永２番（遊）村松３番（一）阿部４番（左）細川５番（中）