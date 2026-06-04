アシックスジャパンは４日、バレーボール男子日本代表が今年度の国際大会などで着用する新ユニホームを発表。アウトサイドヒッターの高橋藍（ルブリン）は同社を通じ「吸汗速乾性が高いので、試合中もあまりベタつきを気にせず、プレーできています。腕の可動域も広くて、個人的にはスパイクやサーブの動作もかなりスムーズに出しやすいなと感じています」と、着用した感想を示した。今季もアシックスジャパンが新ユニホームを