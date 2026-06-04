モデルでタレントの黒田知永子が４日、自身のインスタグラムを更新。３日に６５歳の誕生日を迎えたことを報告した。「昨日はお誕生日でした６５歳は台風から」と書き始め、フルーツタルトと花束と一緒に笑顔で写真に収まった黒田。「重力には勝てず全てが落ちてきてる…（顎のあたり嫌になるね〜）色々見えにくい（眉間に皺よるよね〜）などなど衰えは隠せないけど…元気ならいいのかな」と記しながらも、美しくはつらつとし