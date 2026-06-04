◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人は４日のオリックス戦（東京Ｄ）で「パペットＦｅｓ」と題し、「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんたちとのコラボレーション企画として開催。試合前のグラウンドでは１０頭の「どうぶつさん」たちが来場し、ジャビットと交流して盛り上げた。