大量消費にも1本消費にも！ あと1品、何か作りたいというときにぴったりなのが、「なす」だけで作る副菜です。そこで今回は、おいしい照り焼きレシピをご紹介します。なすがたくさん手に入ったときの大量消費としても、残り1本のなすの使い道としても活躍する、おいしいレシピがいっぱいです。 味噌、オイスターの照り焼きバリエーション 照り焼きと一言で言っても、バリエーションがたくさん。その日の気分に合わせて味変を楽