粧美堂は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの協業により、人気キャラクター「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品をあさって6日より、全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で販売を開始する。商品はなくなり次第終了となる。【画像】整理券の配布方法や注意事項など詳細一覧コラボ開催を前に、ドン・キホーテの公式Xでは、初日の6日は混雑が予想されるため、対象