YOSHIKIプロデュースのバンド＆ボーイズグループオーディション『YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X』から誕生したボーイズバンド・XY（エックスワイ）が4日、公式サイトを更新。7月1日をもって、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業することを発表した。【写真】過去には…手越祐也を迎え、14人となっていたXY同サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題し、「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI