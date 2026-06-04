フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。阪神の試合結果が自身に与える影響について語った。阪神ファンの有働に対し、リスナーから「有働さんは長いファン歴の中でトホホなお話はありますか。負けがこんでいるときのメンタルコントロール法なんかもお聞きしたいです」との質問が寄せられた。有働は阪神の調子が良くない時期もあった