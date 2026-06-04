神奈川高野連は4日、今夏の第108回全国高等学校野球選手権神奈川大会の概要を発表した。参加校数は172校、連合チームは5チーム（16校）。入場料は一般1000円、高校生300円、中学生以下は無料。野球人口の減少が危惧される中、野球に興味を持つ子どもたちが増えるよう、また次のステージでも野球を続けてもらえるきっかけになればとの思いから、中学生以下の入場を無料としている。今春の選抜に出場した横浜の最速154キロ右腕・