6月4日発表 【拡大画像へ】 原作・KimSuji氏、漫画・P氏、脚色・Seomal氏、namu氏、RIDIによるマンガ「オークの樹の下」が、「めちゃコミック」において累計売上20億円を突破するとともに、累計ダウンロードも1.3億DLを超えたと発表した。 「オークの樹の下」は、韓国発の人気ウェブ小説を原作としたロマンスファンタジー。内気で自信を持てずに生きてきた令嬢、マクシミリアン