【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Prince高橋海人（高は、はしごだかが正式表記）とダイアン津田篤宏がMCとして初タッグを組む、テレビ東京の特別バラエティ番組『そもそもミステリー』が6月11日18時25分より放送となる。 ■「学校や職場でプチ情報を言いたくなるようなエッセンスが詰まった番組です」（高橋海人） 持ち前のピュアな好奇心を武器にアーティスト・俳優として唯一無二の存在感