日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9934枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 19934( 18134) ABNクリアリン証券 18176( 17330) バークレイズ証券 14356( 14316) モルガ