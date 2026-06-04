メジャーリーグは3日（日本時間4日）、オールスターゲームの出場選手を決めるファン投票（1次）がスタートした。今年の球宴は7月14日（同15日）にフィリーズの本拠地シチズンズバンクパークで開催される。 ■大谷翔平、岡本和真、鈴木誠也も ファン投票はスタメン野手を決めるために実施される。投手に関してはファン投票の対象外で、MLB機構の推薦などで出場選手が決まる。