MBSドラマフィル枠で25日からスタートする『今から、親友やめようか。』（毎週木曜深1：29〜）の追加キャスト、ポスタービジュアル、オープニング主題歌が解禁された。【画像】甘く危険な物語を暗示するポスタービジュアルコミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」TL（ティーンズラブ）部門賞受賞「Renta!マンガ大賞2025」TL部門大賞受賞など数々の実績を誇る大人気作品『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同