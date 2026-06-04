生成AIの急速な普及を背景に、世界のデータセンター建設ラッシュが続いている。しかし今、投資テーマの主役は半導体チップ一辺倒から、電力・通信インフラという「縁の下の力持ち」へと静かに移行しつつある。【こちらも】半導体投信に殺到する新NISA資金高リターンの裏に集中リスク国際エネルギー機関（IEA）の試算では、世界のデータセンター電力需要は2026年に2022年比で約2倍超に膨張する見通しだ。AIサーバーは一般サー