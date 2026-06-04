メディア総研（9242、東証グロース市場）。高専生や地方理工系大学生の就職に関し、イベント実施のなどでフォローしている。【こちらも】アズ企画設計、富裕層向け不動産ビジネスと中計成長戦略に注目文科省によると今年4月1日時点で、大卒者で就職希望者の就職率は98.0％、短大生97.4％、高専生99.2％。過去10年（2016年〜25年度）でみると高専生の就職内定率は低い時で99.1％（21年度）、高い時は100％（16〜17年度、19・20