◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月４日、栗東トレセン昨年の３歳マイル王・パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）に復権の予感が漂う。４日の最終追い切りは松山弘平騎手を背に、栗東・ＣＷコースを単走。スイスイと馬なりのままスピード感十分に伸びて、６ハロン８２秒８―１１秒２をマークした。先週の日本ダービーをロブチェンで制したダー