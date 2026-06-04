ラツィオに所属する31歳DFアレッシオ・ロマニョーリは今夏イタリアを離れる見込みのようだ。イタリア代表経験もあるロマニョーリはローマの下部組織で育ち、2012年にトップチームデビュー。2014年にサンプドリアへレンタル移籍を果たすと、翌年にはACミランへ完全移籍。そして2022年からは現在も所属するラツィオでプレイしている。今シーズンも公式戦37試合に出場したロマニョーリはラツィオの守備を支える一人だが、現行契約が残