大谷は投手としても一段と進化した姿を見せている(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平が圧巻パフォーマンスを見せた。現地6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で二刀流出場。投打に貢献した。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見る投げては初回から3イニング連続三者凡退に封じ、4回二死からこの試合の初安打を許すも、その後は危なげないピッ