◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝６月４日、美浦トレセン未勝利戦から４連勝で臨んだ前走の日経賞でも２着と連対を確保したミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）が、その充実ぶりをうかがわせる切れのある動きを披露した。２週連続で丹内祐次騎手を背に３頭併せの真ん中に入り、外ミアネーロ（５歳オープン）を４馬身追走し、内オストラヴ