吉本新喜劇元座長・川畑泰史と「矢野・兵動」兵動大樹のＮＳＣ大阪校９期生コンビが４日、大阪・ミナミの吉本興業本社で、２人が主宰する演劇「この先１０年プロジェクト」の第３弾として主演する舞台「ふたり、静かに…！？」（１９〜２１日、大阪・ＡＢＣホール）のＰＲ会見を行った。膨大で伏線が張り巡らされたセリフが飛び交う岡部尚子氏作の会話劇。２３年には「ふたり、静かに」のタイトルで、あめくみちこ、竹内都子、