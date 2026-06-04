修繕積立金の平均月額の推移中東情勢の悪化でナフサなど石油製品由来の建築資材の調達が難しくなり、全国594件のマンションで大規模修繕の工期に遅れなどが発生していることが4日、施工業者団体の調査で分かった。政府は石油製品の必要量は確保していると説明するが、現場に行き渡っていない実態が改めて浮き彫りとなった。適切な時期に修繕できなければ住居設備の安全性を損ない、資産価値にも悪影響を与えそうだ。施工業者で