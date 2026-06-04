◇MLB ドジャース 7-0 ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平選手が好調をキープしている要因について語りました。今季10試合に登板し、防御率0.74の好成績を残している大谷選手。規定投球回には到達していませんが、現在の防御率はメジャートップの数字となっています。このワケについてロバーツ監督は「彼がこれほど圧倒的なのは、自分の武器である球種を完全にコントロ