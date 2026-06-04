商業施設を展開するイオン九州の各店で6月4日から、台湾の特産品やグルメなどを集めたフェアが始まりました。イオン九州は九州内の一部をのぞく49店舗で4日から、台湾フェアを開催しています。このうち、福岡県粕屋町のイオンモール福岡では、日本の農林水産副大臣にあたる台湾農業部の胡忠一政務次長や、イオン九州の中川伊正社長らがパイナップルをカットして買い物客らにふるまいました。■野口明日香記者「一つ、いただ