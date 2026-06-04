浜松市内にある商業施設の駐車場で5歳の男の子が一時、重体となった事故を受け、警察がチャイルドシートなどの交通取り締まりを行いました。5月26日、浜松市中央区の商業施設で70歳の女性が運転する軽自動車が立体駐車場の通路の壁にぶつかる事故があり、孫の5歳の男の子が一時、意識不明の重体となりました。事故を受け、警察は先日、市内の別の商業施設でチラシを配り、高齢ドライバーは動作反応が低下することなど